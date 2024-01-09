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Происшествия
16.01.2024, 07:50
Стая бездомных собак насмерть загрызла мужчину в Хабаровске
16 января — Mossovetinfo.ru — Стая бездомных собак насмерть загрызла мужчину в Хабаровске, 38-летний мужчина скончалс...
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Происшествия
15.01.2024, 08:10
WIldberries продолжает поиски 16 сотрудников сгоревшего склада под Санкт-Петербургом
15 января — Mossovetinfo.ru — Компания Wildberries продолжает устанавливать местонахождение 16 человек, которые работали ...
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Происшествия
09.01.2024, 10:47
Несколько человек задержаны после аварии в котельной микрорайона Подольска
9 января — Mossovetinfo.ru — В Подольске по уголовному делу об ограничении подачи энергоресурсов в жилые дома и орга...