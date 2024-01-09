Стая бездомных собак насмерть загрызла мужчину в Хабаровске

16 января — Mossovetinfo.ru — Стая бездомных собак насмерть загрызла мужчину в Хабаровске, 38-летний мужчина скончался по дороге в больницу, - сообщила в своем телеграм-канале прокуратура Хабаровского края.



«Ранним утром 16 января по улице Айвазовского в Хабаровске стая бездомных собак напала на мужчину. 38-летний мужчина скончался в автомобиле скорой медицинской помощи», — уточнили в ведомстве.