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Происшествия     16.01.2024 07:50

Стая бездомных собак насмерть загрызла мужчину в Хабаровске

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Теги:  собаки  стая  мужчина  загрызли  прокуратура 

16 января — Mossovetinfo.ru — Стая бездомных собак насмерть загрызла мужчину в Хабаровске, 38-летний мужчина скончался по дороге в больницу, - сообщила в своем телеграм-канале прокуратура Хабаровского края.

«Ранним утром 16 января по улице Айвазовского в Хабаровске стая бездомных собак напала на мужчину. 38-летний мужчина скончался в автомобиле скорой медицинской помощи», — уточнили в ведомстве.

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Теги: 
собаки  стая  мужчина  загрызли  прокуратура 

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