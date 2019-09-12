Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Происшествия     12.09.2019 19:13

Студента ВШЭ Егора Жукова внесли в список экстремистов

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  экстремизм 

12 сентября. Mossovetinfo.ru - Росфинмониторинг (РФМ) внес студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова внесли в список экстремистов и террористов, следует из данных на сайте РФМ. Его обвиняют в публичных призывах к экстремизму. 

Молодой человек был арестован в начале августа и обвинялся в организации беспорядков в Москве 27 июля. Позже преследование по этому делу было прекращено, однако его продолжают обвинять в публичных призывах к экстремизму из-за нескольких его роликов на YouTube. Он находится под домашним арестом.

В конце августк более 50 сотрудников Высшей школы экономики опубликовали открытое письмо, в котором заявили, о «политическом нейтралитете». В письме говорится, что политический нейтралитет, академические и гражданские свободы являются базовыми ценностями ВШЭ и призвали преподавателей и студентов ВУЗа «беречь атмосферу политической терпимости». В письме сообщается об оказании помощи Жукову безотносительно к политическим взглядам.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
экстремизм 

Возврат к списку

Лента новостей

19:13 Происшествия Студента ВШЭ Егора Жукова внесли в список экстремистов

17:34 Город (Москва и область) Строительство моста в районе Карамышевской плотины вышло на завершающий этап

16:50 Город (Москва и область) Расписание электричек Ярославского направления МЖД изменится 14-15 сентября

15:25 Город (Москва и область) Назначен новый глава московского управления МВД по контролю за наркотиками

14:08 В мире В МИД РФ заявили о риске непреднамеренной ядерной войны

Актуальные материалы

09:47 В мире Очередной обмен заключенными между Россией и Украиной может состояться до конца года - Денисова

07:28 Город (Москва и область) Собянин о выборах в Мосгордуму: самые эмоциональные и реально конкурентные за всю последнюю историю

20:33 Город (Москва и область) ФоРГО решил не публиковать данные экзитполов на выборах в Мосгордуму

20:17 Город (Москва и область) Почти 10 тысяч человек проголосовали через интернет на выборах в Мосгордуму

08:01 Город (Москва и область) Выборы в Мосгордуму: как найти свой избирательный участок

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru