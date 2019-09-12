12 сентября. Mossovetinfo.ru - Росфинмониторинг (РФМ) внес студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова внесли в список экстремистов и террористов, следует из данных на сайте РФМ. Его обвиняют в публичных призывах к экстремизму.
Молодой человек был арестован в начале августа и обвинялся в организации беспорядков в Москве 27 июля. Позже преследование по этому делу было прекращено, однако его продолжают обвинять в публичных призывах к экстремизму из-за нескольких его роликов на YouTube. Он находится под домашним арестом.
В конце августк более 50 сотрудников Высшей школы экономики опубликовали открытое письмо, в котором заявили, о «политическом нейтралитете». В письме говорится, что политический нейтралитет, академические и гражданские свободы являются базовыми ценностями ВШЭ и призвали преподавателей и студентов ВУЗа «беречь атмосферу политической терпимости». В письме сообщается об оказании помощи Жукову безотносительно к политическим взглядам.
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