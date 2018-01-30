30 января. Mossovetinfinfo.ru – Хамовнический суд Москвы арестовал до 24 февраля активиста и экс-кандидата в муниципальные депутаты Ломоносовского района Петра Милосердова. Об этом сообщает ТАСС.



Он обвиняется в создании экстремистского сообщества. Обвинения ему предъявлялись заочно, он был в розыске 2,5 года. При задержании он предъявил паспорт на имя другого человека.