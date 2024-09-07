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Происшествия
11.09.2024, 09:00
Суд арестовал имущество бывшего главного нарколога России
11 сентября — Mossovetinfo.ru — Суд арестовал имущество бывшего главного нарколога Минздрава России Евгения Брюна, ...
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Происшествия
07.09.2024, 20:42
На пожаре в паркинге пожаре в Одинцовском городском округе погибли люди - МЧС
7 сентября — Mossovetinfo.ru — В наземном паркинге в Одинцовском городском округе Подмосковья пожарно-спасательные...
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Происшествия
07.09.2024, 12:21
«Коммерсант»: у экс-главы департамента МЭР изымаются активы на сотни миллионов
7 сентября — В ходе расследования уголовного дела в отношении экс-главы департамента Минэкономразвития (МЭР)...