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Происшествия     11.09.2024 09:00

Суд арестовал имущество бывшего главного нарколога России

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Теги:  суд  арест  имущество  Брюн  главный нарколог  Москва  Департамент здравоохранения  хищение 

11 сентября — Mossovetinfo.ru — Суд арестовал имущество бывшего главного нарколога Минздрава России Евгения Брюна, бывшего главы Московского научно-практического центра наркологии Сергея Копорова и бывшего вице-президента Российской наркологической лиги Владимира Якушева, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении ТАСС.

20 августа Кузьминский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Брюна и его соучастника - заместителя главы Ассоциации наркологов России Владимира Якушева - обвиняют в хищении 20 млн рублей у Департамента здравоохранения города Москвы через подставные фирмы.

Брюн не признал вину по уголовному делу об особо крупном мошенничестве. Якушев, являющийся одним из фигурантов дела о мошенничестве, признал вину и заключил сделку со следствием.

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Теги: 
суд  арест  имущество  Брюн  главный нарколог  Москва  Департамент здравоохранения  хищение 

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