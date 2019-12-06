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Происшествия     06.12.2019 10:39

Суд не стал назначать реальный срок студенту ВШЭ Жукову за призывы к экстремизму

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Теги:  суд  Егор Жуков  приговор  экстремизм  ВШЭ  Жуков 

6 декабря. Mossovetinfo.ru – Кунцевский районный суд Москвы не стал назначать реальный срок студенту ВШЭ Егору Жукову, признанному виновным в призывах к экстремистской деятельности. Жуков был приговорен в 3 годам условно, также ему на два года запрещено пользоваться интернетом.

По мнению судьи, исправление возможно без изоляции о общества. Прокуратура просила для обвиняемого четыре года колонии.

Жуков был арестован в начале августа и обвинялся в организации беспорядков в Москве 27 июля. Позже преследование по этому делу было прекращено, однако в его отношении было выдвинуто обвинение в публичных призывах к экстремизму из-за нескольких его роликов на YouTube. Жуков был помещен под домашний арест.

В конце августа более 50 сотрудников Высшей школы экономики опубликовали открытое письмо, в котором заявили, о «политическом нейтралитете». В письме говорится, что политический нейтралитет, академические и гражданские свободы являются базовыми ценностями ВШЭ и призвали преподавателей и студентов ВУЗа «беречь атмосферу политической терпимости». В письме сообщается об оказании помощи Жукову безотносительно к политическим взглядам. В сентябре Росфинмониторинг (РФМ) внес Жукова в список экстремистов и террористов.

Лингвистическую экспертизу роликов Жукова проводил сотрудник института криминалистики Центра специальной техники ФСБ России Александр Коршиков. По мнению эксперта, ролики Жукова носят экстремистский характер. Адвокаты Жукова заявили, что экспертиза носит поверхностный и предвзятый характер. Также защита выразила сомнения в компетентности Коршикова. В ответ эксперт заявил, что он не имеет высшего лингвистического образования, однако прошел дополнительную профессиональную подготовку в области лингвистики в одной из секретных воинских частей.


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Теги: 
суд  Егор Жуков  приговор  экстремизм  ВШЭ  Жуков 

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