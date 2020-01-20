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Происшествия     20.01.2020 17:12

Суд оштрафовал актрису Наталью Бочкареву на 30 тысяч рублей за хранение наркотиков

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Теги:  суд  Наталья Бочкарева  наркотики  приговор  штраф 

20 января. Mossovetinfo.ru – Преображенский районный суд Москвы приговорил актрису Наталью Бочкареву к штрафу в 30 тысяч рублей за хранение наркотиков.

При этом, суд удовлетворил ходатайство следствия о прекращении уголовного дела в отношении Бочкаревой и освобождении ее от уголовной ответственности.

В ходе суда Бочкарева признала свою вину в хранении наркотиков. В свою очередь представитель следствия заявил, что Бочкарева загладила свою вину, путем неоднократных переводов денежных средств в благотворительный фонд. Представитель обвинения также поддержал позицию следствия о прекращении уголовного дела, отметив, что Бочкарева совершила правонарушение впервые, замужем, и воспитывает двоих детей.

Бочкарева была задержана сотрудниками полиции в сентябре 2019 года. При досмотре сотрудники ДПС обнаружили у актрисы кокаин. Сама Бочкарева утверждала, что не знает, что находилось в пакете с наркотиками.


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Теги: 
суд  Наталья Бочкарева  наркотики  приговор  штраф 

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