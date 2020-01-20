20 января. Mossovetinfo.ru – Преображенский районный суд Москвы приговорил актрису Наталью Бочкареву к штрафу в 30 тысяч рублей за хранение наркотиков.



При этом, суд удовлетворил ходатайство следствия о прекращении уголовного дела в отношении Бочкаревой и освобождении ее от уголовной ответственности.



В ходе суда Бочкарева признала свою вину в хранении наркотиков. В свою очередь представитель следствия заявил, что Бочкарева загладила свою вину, путем неоднократных переводов денежных средств в благотворительный фонд. Представитель обвинения также поддержал позицию следствия о прекращении уголовного дела, отметив, что Бочкарева совершила правонарушение впервые, замужем, и воспитывает двоих детей.



Бочкарева была задержана сотрудниками полиции в сентябре 2019 года. При досмотре сотрудники ДПС обнаружили у актрисы кокаин. Сама Бочкарева утверждала, что не знает, что находилось в пакете с наркотиками.