8 июня. Mossovetinfo.ru – Никулинский районный суд Москвы отправил журналиста Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, под домашний арест.



Журналист издания «Медуза» Иван Голунов был задержан полицией 6 июня. В его рюкзаке было обнаружено наркотическое вещество метилэфедрон. Впоследствии, при обыске в квартире Голунова был обнаружен кокаин. Сам журналист заявил, что наркотики ему были подброшены, а также о том, что в ходе задержания он был избит. Позднее Голунову предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков.



Следствие и прокуратура просили избрать для Голунова меру пресечения в виде заключения под стражу, однако суд отказал в их ходатайствах и отправил Голунова под домашний арест до 7 августа. Журналист был освобожден из-под стражи в зале суда.