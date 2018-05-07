11 мая. Mossovetinfo.ru – Пресненский районный суд Москвы отправил на принудительное лечение Бориса Грица, который напал на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. От уголовной ответственности он освобожден.



Гриц признан невменяемым и нуждающимся в лечении, так как его действия имеют общественно опасный характер. Медики диагностировали у него параноидную шизофрению.



23 октября 2017 года Гриц проник в здание радостанции и ранил журналистку ножом в шею. Фельгенгауэр была госпитализирована в НИИ имени Склифосовского, ей была проведена операция. Гриц был задержан охраной здания и передан полиции. Свое нападение он объяснил тем, что журналистка якобы преследовала его через «телепатический контакт».