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Происшествия     11.05.2018, 11:11

Суд отправил напавшего на журналистку «Эхо Москвы» Фельгенгауэр на принудительное лечение

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Теги:  Эхо Москвы  суд 

11 мая. Mossovetinfo.ru – Пресненский районный суд Москвы отправил на принудительное лечение Бориса Грица, который напал на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. От уголовной ответственности он освобожден.

Гриц признан невменяемым и нуждающимся в лечении, так как его действия имеют общественно опасный характер. Медики диагностировали у него параноидную шизофрению.

23 октября 2017 года Гриц проник в здание радостанции и ранил журналистку ножом в шею. Фельгенгауэр была госпитализирована в НИИ имени Склифосовского, ей была проведена операция. Гриц был задержан охраной здания и передан полиции. Свое нападение он объяснил тем, что журналистка якобы преследовала его через «телепатический контакт».


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Теги: 
Эхо Москвы  суд 

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