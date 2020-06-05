5 июня. Mossovetinfo.ru - Лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина отправили под домашний арест до 2 августа. Решение принял Басманный суд Москвы.



Ранее сообщалось, что против него возбуждено дело возбуждено по двум статьям.