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Происшествия     08.05.2019 16:26

Суд приговор Александра Кокорина к 1 году и 6 месяцам тюрьмы, Павла Мамаева - к 1 году и 5 месяцам

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Теги:  суд  Павел Мамаев  Александр Кокорин  приговор 

8 мая. Mossovetinfo.ru – Пресненский суд Москвы вынес приговор футболистам Павлу Мамаеву, и Александру Кокорину, а также их соучастникам, которые обвинялись в хулиганстве и нанесении побоев.

Мамаев, Кокорин, а также брат Кокорина Кирилл, и еще один фигурант дела, детский тренер Александр Протасовицкий, были признаны виновными в том, что 8 октября 2018 года устроили две драки в Москве, в ходе которых избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука и чиновника Минпромторга Дениса Пака и нанесли им телесные повреждения.

Суд приговорил братьев Кокориных к 1,5 годам заключения в колонии общего режима, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого – к 1 году и 5 месяцам заключения в колонии общего режима.

Футболисты и их соучастники были задержаны 11 октября 2018 года. Срок предварительного заключения в СИЗО будет им зачтен из расчета 1 день в СИЗО – 1,5 дня в колонии.


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Теги: 
суд  Павел Мамаев  Александр Кокорин  приговор 

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