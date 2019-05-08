8 мая. Mossovetinfo.ru – Пресненский суд Москвы вынес приговор футболистам Павлу Мамаеву, и Александру Кокорину, а также их соучастникам, которые обвинялись в хулиганстве и нанесении побоев.



Мамаев, Кокорин, а также брат Кокорина Кирилл, и еще один фигурант дела, детский тренер Александр Протасовицкий, были признаны виновными в том, что 8 октября 2018 года устроили две драки в Москве, в ходе которых избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука и чиновника Минпромторга Дениса Пака и нанесли им телесные повреждения.



Суд приговорил братьев Кокориных к 1,5 годам заключения в колонии общего режима, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого – к 1 году и 5 месяцам заключения в колонии общего режима.



Футболисты и их соучастники были задержаны 11 октября 2018 года. Срок предварительного заключения в СИЗО будет им зачтен из расчета 1 день в СИЗО – 1,5 дня в колонии.