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Происшествия     04.09.2019 12:48

Суд приговорил Кирилла Жукова, ударившего росгвардейца по шлему во время акции в Москве, к трем годам тюрьмы

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Теги:  Кирилл Жуков  суд  приговор  оппозиция  акции 

4 сентября. Mossovetinfo.ru – Суд в Москве признал Кирилла Жукова виновным в применении насилия в отношении представителя власти, и приговорил его к трем годам колонии общего режима.

По данным следствия, в ходе несанкционированной акции в Москве 27 июля Жуков ударил снизу по шлему бойца Росгвардии. Сам Жуков свою вину не признал.

Прокуратура просила для Жукова наказания в виде 4,5 лет лишения свободы.


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Теги: 
Кирилл Жуков  суд  приговор  оппозиция  акции 

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