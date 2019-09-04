4 сентября. Mossovetinfo.ru – Суд в Москве признал Кирилла Жукова виновным в применении насилия в отношении представителя власти, и приговорил его к трем годам колонии общего режима.
По данным следствия, в ходе несанкционированной акции в Москве 27 июля Жуков ударил снизу по шлему бойца Росгвардии. Сам Жуков свою вину не признал.
Прокуратура просила для Жукова наказания в виде 4,5 лет лишения свободы.
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