4 сентября. Mossovetinfo.ru – Суд в Москве признал Кирилла Жукова виновным в применении насилия в отношении представителя власти, и приговорил его к трем годам колонии общего режима.



По данным следствия, в ходе несанкционированной акции в Москве 27 июля Жуков ударил снизу по шлему бойца Росгвардии. Сам Жуков свою вину не признал.



Прокуратура просила для Жукова наказания в виде 4,5 лет лишения свободы.