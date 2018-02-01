Суд приговорил Никиту Белых к 8 годам колонии

1 февраля. Mossovetinfo.ru - Суд приговорил бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых к 8 годам колонии строгого режима. Также Белых обязан выплатить 48 миллионов рублей штрафа.



Белых в июне 2016 года задержали;в одном из московских ресторанов при получении взятки - 150 тысяч евро наличными. Свою вину он не признал.



По версии следствия, Белых лично и через посредника получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 400 тыс. евро (что соответствует 24,1 млн рублей) за совершение действий в пользу взяткодателя и контролируемых им АО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания», а также за общее покровительство.