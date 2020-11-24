Другие материалы
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Происшествия
30.11.2020, 12:29
Суд продлил арест советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене
30 ноября. Mossovetinfo.ru – Лефортовский районный суд Москвы продлил до 7 марта арест советника главы «Роскосомоса» Ивана Сафронова, который обвиняется в государственной измене, сообщает пресс-слу...
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Происшествия
25.11.2020, 10:11
ФСБ сообщила о предотвращении терактов в Москве
25 ноября. Mossovetinfo.ru – Сотрудники ФСБ предотвратили теракты в Московском регионе, которые готовили боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», сообщает ...
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Происшествия
24.11.2020, 14:27
Один человек погиб, трое ранены в результате ДТП на северо-западе Москвы
24 ноября. Mossovetinfo.ru – Один человек погиб, еще трое получили травмы в результате наезда автомобиля на улице Маршала Бирюзова, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управ...