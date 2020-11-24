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Происшествия     30.11.2020 12:29

Суд продлил арест советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене

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Теги:  Иван Сафронов  суд  государственная измена  арест  продление 

30 ноября. Mossovetinfo.ru – Лефортовский районный суд Москвы продлил до 7 марта арест советника главы «Роскосомоса» Ивана Сафронова, который обвиняется в государственной измене, сообщает пресс-служба суда.

Сафронов занял должность советника Рогозина в мае 2020 года. До этого, с 2010 по 2019 годы Сафронов работал в издании «Коммерсантъ», затем с 2019 по май 2020 работал в газете «Ведомости».

7 июля 2020 года Сафронов был арестован по подозрению в государственной измене. Его обвиняют в том, что он передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве одной из спецслужб стран НАТО. 2 сентября арест Сафронова был продлен до 7 декабря.


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Теги: 
Иван Сафронов  суд  государственная измена  арест  продление 

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