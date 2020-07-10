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Происшествия     10.07.2020 14:54

Суд арестовал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

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Теги:  Сергей Фургал  суд  арест 

10 июля. Mossovetinfo.ru – Басманный районный суд Москвы арестовал до 9 сентября губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в покушении на убийство и организации убийств.

Заседание суда проходило в закрытом режиме.

Сергей Фургал был задержан 9 июля в рамках расследования уголовного дела в отношении одной из организованных преступных группировок. В тот же день Фургал был доставлен в Москву. На допросе губернатор Хабаровского края свою вину не признал. Фургалу было предъявлено обвинение по статьям «Покушение на убийство» и «Организация убийств».


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Теги: 
Сергей Фургал  суд  арест 

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