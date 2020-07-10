10 июля. Mossovetinfo.ru – Басманный районный суд Москвы арестовал до 9 сентября губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в покушении на убийство и организации убийств.
Заседание суда проходило в закрытом режиме.
Сергей Фургал был задержан 9 июля в рамках расследования уголовного дела в отношении одной из организованных преступных группировок. В тот же день Фургал был доставлен в Москву. На допросе губернатор Хабаровского края свою вину не признал. Фургалу было предъявлено обвинение по статьям «Покушение на убийство» и «Организация убийств».
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