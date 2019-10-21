21 октября. Mossovetinfo.ru – Суд в Москве заключил под стражу мужчину, который обвиняется в том, что напал с ножом на сотрудника полиции на станции метро «Савеловская», сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по городу Москве.



Нападение произошло утром в субботу, 19 октября. В подуличном переходе станции метро «Савеловская» мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес удар ножом в грудь 28-летнему сотруднику полиции. Нападавший был задержан, пострадавший полицейский был госпитализирован. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.



По факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».