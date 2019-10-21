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Происшествия     21.10.2019 16:37

Суд в Москве арестовал мужчину, который напал с ножом на полицейского на станции метро «Савеловская»

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Теги:  суд  СК РФ  нападение на полицейского  поножовщина  мера пресечения 

21 октября. Mossovetinfo.ru – Суд в Москве заключил под стражу мужчину, который обвиняется в том, что напал с ножом на сотрудника полиции на станции метро «Савеловская», сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по городу Москве.

Нападение произошло утром в субботу, 19 октября. В подуличном переходе станции метро «Савеловская» мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес удар ножом в грудь 28-летнему сотруднику полиции. Нападавший был задержан, пострадавший полицейский был госпитализирован. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

По факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».


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Теги: 
суд  СК РФ  нападение на полицейского  поножовщина  мера пресечения 

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