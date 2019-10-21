21 октября. Mossovetinfo.ru – Суд в Москве заключил под стражу мужчину, который обвиняется в том, что напал с ножом на сотрудника полиции на станции метро «Савеловская», сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по городу Москве.
Нападение произошло утром в субботу, 19 октября. В подуличном переходе станции метро «Савеловская» мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес удар ножом в грудь 28-летнему сотруднику полиции. Нападавший был задержан, пострадавший полицейский был госпитализирован. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.
По факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».
17:31 Город (Москва и область) Завершается строительство дома по реновации в Лосиноостровском районе
17:20 Власть Путин включил Кирилла Вышинского в состав СПЧ
16:37 Происшествия Суд в Москве арестовал мужчину, который напал с ножом на полицейского на станции метро «Савеловская»
15:36 Происшествия Обнаружено тело депутата законодательного собрания Раменского района Подмосковья похищенной в 2012 году
15:02 Город (Москва и область) Понедельник, 21 октября стал самым теплым днем за последние 70 лет
12:33 В России ПФР рассказал о возможности досрочно выйти на пенсию
07:18 Власть Назначен новый глава ЦОДД
09:57 Общество ВЦИОМ изучает мнение москвичей о выборах в Госдуму
12:42 Общество Предзимье в Москве начнется 17 октября - синоптики
11:03 Город (Москва и область) Квартал по реновации в Мневниковской пойме построят за три года