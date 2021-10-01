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Происшествия     01.10.2021 14:55

Суд в Москве приговорил мужчину к 5 годам заключения за ДТП, в котором погиб подросток

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Теги:  суд  ДТП  подросток  смерть  приговор 

1 октября. Mossovetinfo.ru – Зюзинский районный суд Москвы приговорил к 5 годам колонии общего режима 26-летнего москвича Ивана Чистякова, за ДТП, в котором погиб подросток, сообщается на официальном сайте московской прокуратуры.

Суд установил, что в январе 2021 года Чистяков в нарушение Правил дорожного движения привязал к своему автомобилю тюбинг – надувные санки, предназначенные для катания с ледяных горок. В тюбинг сел 15-летний подросток, а Чистяков начал буксирование санок.

В результате Чистяков допустил наезд тюбинга с подростком на дерево, в результате чего подросток получил тяжелые травмы и позднее скончался в больнице.

Сам Чистяков не вызвал полицию, не записал данные свидетелей, не стал дожидаться приезда полицейских, а скрылся с места происшествия.

Суд признал Чистякова виновным в «нНарушении лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения». Чистяков был взят под стражу в зале суда.

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Теги: 
суд  ДТП  подросток  смерть  приговор 

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