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Происшествия     25.11.2024 17:16

Сжёгший Коран и обвиняемый в госизмене Журавель приговорён к 14 годам

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Теги:  суд  приговор  Журавель  Коран  СБУ  госизмена 

25 ноября — Mossovetinfo.ru — Волгоградский областной суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима сжёгшего Коран Никиту Журавеля, обвиняемого в государственной измене, по совокупности преступлений Журавелю назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщила объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

Журавель признал свою вину в ходе заседания, говорится в сообщении. Наказание назначено по совокупности преступлений — в феврале суд в Чечне приговорил его к 3,5 годам колонии по ч. 2 ст. 148 УК (публичное оскорбление чувств верующих в местах проведения религиозных церемоний) и ч. 2 ст. 213 (хулиганство в составе группы лиц по предварительному сговору).

В октябре Генпрокуратура России сообщила, что Журавель сотрудничал со спецслужбами Украины.

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Теги: 
суд  приговор  Журавель  Коран  СБУ  госизмена 

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