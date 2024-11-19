Сжёгший Коран и обвиняемый в госизмене Журавель приговорён к 14 годам

25 ноября — Mossovetinfo.ru — Волгоградский областной суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима сжёгшего Коран Никиту Журавеля, обвиняемого в государственной измене, по совокупности преступлений Журавелю назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщила объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.



Журавель признал свою вину в ходе заседания, говорится в сообщении. Наказание назначено по совокупности преступлений — в феврале суд в Чечне приговорил его к 3,5 годам колонии по ч. 2 ст. 148 УК (публичное оскорбление чувств верующих в местах проведения религиозных церемоний) и ч. 2 ст. 213 (хулиганство в составе группы лиц по предварительному сговору).



В октябре Генпрокуратура России сообщила, что Журавель сотрудничал со спецслужбами Украины.