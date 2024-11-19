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Происшествия
25.11.2024, 17:16
Сжёгший Коран и обвиняемый в госизмене Журавель приговорён к 14 годам
25 ноября — Mossovetinfo.ru — Волгоградский областной суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима сжёгшего Кор...
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Происшествия
22.11.2024, 13:12
Около 3 тысяч нелегальных таксистов выявлено в Подмосковье с начала года
22 ноября — Mossovetinfo.ru — Около 3 тысяч нелегальных таксистов выявлено в ходе проверок в Московской области с янв...
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Происшествия
19.11.2024, 12:07
Суд арестовал обвиняемого в подрыве автомобиля офицера Черноморского флота
19 ноября — Mossovetinfo.ru — Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца мужчину, которого обвиняют в...