Тело новорожденного ребенка со следами укусов животного обнаружено между гаражами в Чехове - СК

14 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Следственным отелом по городу Чехову В среду 14 февраля «в городе Чехове между гаражами прохожими обнаружено тело новорожденного ребенка на теле которого имеются укусы животного», сообщает ГСУ СК России по Московской области. Проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела новорожденного.



«Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления причин смерти новорожденного, а также характер причиненных ему укусов», - отмечается в сообщении СК.