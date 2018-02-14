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Происшествия     14.02.2018 19:32

Тело новорожденного ребенка со следами укусов животного обнаружено между гаражами в Чехове - СК

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Теги:  Московская область  новорожденный  смерть  тело  укусы 

14 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Следственным отелом по городу Чехову В среду 14 февраля «в городе Чехове между гаражами прохожими обнаружено тело новорожденного ребенка на теле которого имеются укусы животного», сообщает ГСУ СК России по Московской области. Проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела новорожденного.

«Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления причин смерти новорожденного, а также характер причиненных ему укусов», - отмечается в сообщении СК.

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Теги: 
Московская область  новорожденный  смерть  тело  укусы 

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