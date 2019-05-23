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Происшествия     23.05.2019 15:44

Тепловоз насмерть сбил мужчину на путях МЦК

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Теги:  МЧС  происшествия 

23 мая. Mossovetinfo.ru – Тепловоз насмерть сбил мужчину на путях МЦК, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

Сообщается, что трагедия произошла в районе станции «Стрешнево». Мужчина шел вдоль путей и был сбит тепловозом. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции, устанавливаются все обстоятельства случившегося.


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Теги: 
МЧС  происшествия 

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