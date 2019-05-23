23 мая. Mossovetinfo.ru – Тепловоз насмерть сбил мужчину на путях МЦК, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.



Сообщается, что трагедия произошла в районе станции «Стрешнево». Мужчина шел вдоль путей и был сбит тепловозом. От полученных травм пострадавший скончался на месте.



На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции, устанавливаются все обстоятельства случившегося.