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Происшествия     04.03.2018 18:37

Толкнувший Собчак гражданин НЕ является официальным помощником председателя Мосгордумы

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Теги:  Собчак  Шапошников  Мосгордума  ЧП 

4 марта, Mossovetinfo.ru – В Мосгордуме ждут результатов разбора инцидента между Ксенией Собчак и напавшим на нее молодым человеком назвавшимся помощником председателя Мосгордумы и заявляют, что что этот молодой человек НЕ является помощником председателя МГД. Об этом ИА «Моссовет» сообщила пресс-секретарь председателя Мосгордумы Полина Орехова.

«Правоохранительные органы разбираются в причинах происшедшего, мы также ждем результатов. Молодой человек НЕ является официальным помощником председателя Мосгордумы», - сообщила П.Орехова.

Ранее Ксения Собчак сообщила в своем аккаунте в соцсетях, что на выходе из Петровского путевого дворца личный помощник председателя Московской городской думы Алексея Шапошникова Алан Дзуцев толкнул ее и облил водой.

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Теги: 
Собчак  Шапошников  Мосгордума  ЧП 

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