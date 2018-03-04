Толкнувший Собчак гражданин НЕ является официальным помощником председателя Мосгордумы

4 марта, Mossovetinfo.ru – В Мосгордуме ждут результатов разбора инцидента между Ксенией Собчак и напавшим на нее молодым человеком назвавшимся помощником председателя Мосгордумы и заявляют, что что этот молодой человек НЕ является помощником председателя МГД. Об этом ИА «Моссовет» сообщила пресс-секретарь председателя Мосгордумы Полина Орехова.



«Правоохранительные органы разбираются в причинах происшедшего, мы также ждем результатов. Молодой человек НЕ является официальным помощником председателя Мосгордумы», - сообщила П.Орехова.



Ранее Ксения Собчак сообщила в своем аккаунте в соцсетях, что на выходе из Петровского путевого дворца личный помощник председателя Московской городской думы Алексея Шапошникова Алан Дзуцев толкнул ее и облил водой.