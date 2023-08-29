Другие материалы
-
Происшествия
12.09.2023, 07:46
Транспортная прокуратура начала проверку после аварийной посадки Airbus A320
12 сентября — Mossovetinfo.ru — Западно-Сибирской транспортной прокуратурой выясняются обстоятельства авиационног...
-
Происшествия
06.09.2023, 07:32
Иностранец, у которого изъяли 270 кг героина в Подмосковье, отправлен в СИЗО – МВД
6 сентября — Mossovetinfo.ru — Иностранец, задержанный в Подмосковье по подозрению в подготовке к сбыту порядка 270 к...
-
Происшествия
29.08.2023, 10:46
Председатель СК России запросил доклад о ходе проверки по факту падения ребенка в яму с кипятком
29 августа — Mossovetinfo.ru — Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по городу...