12 сентября — Mossovetinfo.ru — Западно-Сибирской транспортной прокуратурой выясняются обстоятельства авиационного инцидента с самолетом авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавшего в направлении Сочи – Омск, и совершившего аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области."По предварительным данным, сегодня при выполнении рейса Сочи-Омск воздушное судно авиакомпании «Уральские авиалинии» совершило аварийную посадку по технической причине. Самолет осуществил посадку на открытый участок местности в Убинском районе Новосибирской области.На борту самолета находилось 159 пассажиров, из них 23 ребенка, 6 членов экипажа. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.Западно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. На место происшествия выехал Западно-Сибирский транспортный прокурор", - говорится в официальном сообщении специализированной транспортной прокуратуры."Сегодня, 12 сентября в 09.44 (05.44 мск), самолет Airbus A320, следовавший в направлении Сочи – Омск, совершил аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области. По предварительным данным, среди 159 пассажиров и (…) членов экипажа пострадавших нет", - говорится в сообщении МЧС Новосибирской области."По уточненной информации, на борту находились 170 человек, в том числе 23 ребенка. Все из них эвакуировались. Никто не пострадал. Разрушений воздушного судна, строений и сооружений на земле нет.К месту посадки следуют шесть пассажирских автобусов для доставки людей в пункт временного размещения", - также сообщает МЧС.Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура - Airbus A320 на поле в Новосибирской области