Три человека погибли в результате массового отравления людей в подмосковном пансионате, - СК.

19 декабря — Mossovetinfo.ru — Три человека погибли в результате массового отравления людей в подмосковном пансионате , возбуждено уголовное дело, - сообщает ГСУ СК России по Московской области.



«19 декабря 2025 года в экстренные службы поступила информация о том, что в частном пансионате, расположенном в городском округе Видное, постояльцы обратились с жалобами на самочувствие. В медицинское учреждение госпитализированы 15 постояльцев с признаками отравления, еще трое человек скончались. Точная причина смерти погибших будет установлена после проведения судебно-медицинских исследований», - говорится в сообщении СК.



Следователи и криминалисты совместно с представителями Роспотребнадзора осуществлен выезд на место происшествия. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.



Прокуратура организовала проверку в связи с обращением в медицинское учреждение постояльцев пансионата для пожилых людей в Ленинском городском округе. По предварительным данным, вечером 19 декабря 2025 года с признаками отравления в медицинское учреждение госпитализированы постояльцы пансионата для пожилых людей, расположенного в деревне Дроздово.