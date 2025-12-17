Другие материалы
-
Происшествия
19.12.2025, 22:27
Три человека погибли в результате массового отравления людей в подмосковном пансионате, - СК.
19 декабря — Mossovetinfo.ru — Три человека погибли в результате массового отравления людей в подмосковном пансиона...
-
Происшествия
18.12.2025, 08:51
ФСБ показала уничтожение бомбы, которую несла студентка для теракта в Волгодонске
18 декабря — Mossovetinfo.ru — ФСБ показала видео уничтожения бомбы, которую 16-летняя девушка хотела передать чиновн...
-
Происшествия
17.12.2025, 14:32
К 9 годам лишения свободы приговорен за госизмену гражданин России и Украины - ЦОС ФСБ
17 декабря — Mossovetinfo.ru — Московским городским судом вынесен обвинительный приговор гражданину России и Украи...