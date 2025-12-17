 
Происшествия     19.12.2025 22:27

Три человека погибли в результате массового отравления людей в подмосковном пансионате, - СК.

19 декабря — Mossovetinfo.ru — Три человека погибли в результате массового отравления людей в подмосковном пансионате , возбуждено уголовное дело, - сообщает ГСУ СК России по Московской области.

«19 декабря 2025 года в экстренные службы поступила информация о том, что в частном пансионате, расположенном в городском округе Видное, постояльцы обратились с жалобами на самочувствие. В медицинское учреждение госпитализированы 15 постояльцев с признаками отравления, еще трое человек скончались. Точная причина смерти погибших будет установлена после проведения судебно-медицинских исследований», - говорится в сообщении СК.

Следователи и криминалисты совместно с представителями Роспотребнадзора осуществлен выезд на место происшествия. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Прокуратура организовала проверку в связи с обращением в медицинское учреждение постояльцев пансионата для пожилых людей в Ленинском городском округе. По предварительным данным, вечером 19 декабря 2025 года с признаками отравления в медицинское учреждение госпитализированы постояльцы пансионата для пожилых людей, расположенного в деревне Дроздово.

