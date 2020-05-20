20 мая. Mossovetinfo.ru – Три человека получили ранения в результате стрельбы на юго-востоке Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского управления МВД.



Сообщается, что стрельба произошла в районе Южнопортовой улицы. По предварительной информации, произошел конфликт, в ходе которого один из конфликтующих открыл огонь по оппонентам предположительно из травматического пистолета. Трое мужчин получили телесные повреждения.



Стрелявший скрылся с места происшествия на автомобиле, пострадавших осматривают медики, решается вопрос об их госпитализации. Полицейские устанавливают личность стрелявшего и его возможное местонахождение.