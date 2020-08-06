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Происшествия     06.08.2020 18:50

Три человека в скорой помощи пострадали в аварии в Москве на Можайском шоссе

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Теги:  Москва  ДТП  скорая помощь  пострадавшие  Кубинка  Можайское шоссе 

6 августа, Mossovetinfo.ru - Водитель скорой помощи и два фельдшера пострадали при столкновении машины скорой помощи и легкового автомобиля Toyota на перекрестке на Можайского шоссе в Москве и улицы Кубинка. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по городу Москве.

"Для оказания помощи пострадавшие направлены в одну из больниц", - сообщили в пресс-службе.

По предварительной информации водитель скорой поможи не убедился в безопасности маневра и проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора.

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Теги: 
Москва  ДТП  скорая помощь  пострадавшие  Кубинка  Можайское шоссе 

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