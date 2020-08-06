Три человека в скорой помощи пострадали в аварии в Москве на Можайском шоссе

6 августа, Mossovetinfo.ru - Водитель скорой помощи и два фельдшера пострадали при столкновении машины скорой помощи и легкового автомобиля Toyota на перекрестке на Можайского шоссе в Москве и улицы Кубинка. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по городу Москве.



"Для оказания помощи пострадавшие направлены в одну из больниц", - сообщили в пресс-службе.



По предварительной информации водитель скорой поможи не убедился в безопасности маневра и проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора.