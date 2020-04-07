7 апреля. Mossovetinfo.ru – В ЦБ РФ зафиксировали новые мошеннические схемы хищения денег с банковских счетов с использованием темы коронавируса.



Мошенники обзванивают граждан и предлагают им отсрочки по кредитам, возврат денег по ранее купленным и неиспользованным авиабилетам, различные компенсации пособия, либо прикрываются волонтерскими организациями.



Кроме того, преступники рассылают письма со ссылками на фишинговые сайты, на которых подделаны бренды Минздрава, Роспотребнадзора, ВОЗ и других организаций.



В конечно итоге все сводится к тому, что мошенники пытаются узнать у своих жертв данные банковской карты, либо предлагают сообщить им пароль, пришедший в СМС, или предлагают совершить какой-либо платеж (например, за диагностику коронавируса или для помощи волонтерам).



ЦБР РФ рекомендует ни при каких условиях не сообщать посторонним данные банковской карты, и прочие подобные данные, под каким бы предлогом их не пытались узнать.