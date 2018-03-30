30 марта. Mossovetinfo.ru – Торговый центр «Щелково» на Щелковском шоссе в Москве закрыли после внеплановой проверки пожарной безопасности. Об этом сообщает «Business FM».



Двери торгового центра опечатаны. Сроки открытия не сообщаются.



Проверки пожарной безопасности в торговых центрах начались по всей России после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, где погибли 64 человека.