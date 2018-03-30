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Происшествия     30.03.2018 08:14

ТЦ «Щелково» закрыли после внеплановой проверки пожарной безопасности

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Теги:  торговые центры  безопасность 

30 марта. Mossovetinfo.ru – Торговый центр «Щелково» на Щелковском шоссе в Москве закрыли после внеплановой проверки пожарной безопасности. Об этом сообщает «Business FM».

Двери торгового центра опечатаны. Сроки открытия не сообщаются.

Проверки пожарной безопасности в торговых центрах начались по всей России после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, где погибли 64 человека.


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Теги: 
торговые центры  безопасность 

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