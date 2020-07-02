 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
Происшествия     02.07.2020 15:39

Тверскую улицу перекрыли из-за пожара

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  пожар  Тверская улица  перекрытие движения 

2 июля. Mossovetinfo.ru – Автомобильное движение по Тверской улице перекрыто в обе стороны из-за пожара, сообщается в микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.

Кроме того, сильно осложнено движение в прилегающих переулках. Водителей просят воздержаться от поездок в центр и заранее выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что в реконструируемом здании на Тверской улице начался пожар. По данным МЧС, пожар распространился на площади в 300 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

Движение по Тверской улице перекрыто в связи с работой экстренных служб города.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
пожар  Тверская улица  перекрытие движения 

Возврат к списку

Лента новостей

15:39 Происшествия Тверскую улицу перекрыли из-за пожара

15:30 В России Российские ВУЗы имеют право перенести начало учебного года

14:34 Происшествия Пожар произошел в доме на Тверской улице, движение ограничено

14:27 В России Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа

14:09 Город (Москва и область) До конца 2023 года в ТиНАО построят еще шесть станций метро

Актуальные материалы

11:21 Город (Москва и область) В Подмосковье с 1 июля начали отключать горячую воду

10:07 Общество В Москве родители могут следить за распорядков ребенка в детском саду в режиме онлайн

07:30 Город (Москва и область) На ТТК изменится схема движения

22:26 Город (Москва и область) Темпы строительства метро в Москве будут увеличены - власти

22:02 Город (Москва и область) В Подмосковье 1 июля откроется купальный сезон

18:40 Власть Возможность проведения массовых мероприятий в Москве рассмотрят не раньше июля - Собянин

08:16 Город (Москва и область) Как узнать результаты ЕГЭ онлайн

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru