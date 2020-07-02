2 июля. Mossovetinfo.ru – Автомобильное движение по Тверской улице перекрыто в обе стороны из-за пожара, сообщается в микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.



Кроме того, сильно осложнено движение в прилегающих переулках. Водителей просят воздержаться от поездок в центр и заранее выбирать пути объезда.



Ранее сообщалось, что в реконструируемом здании на Тверской улице начался пожар. По данным МЧС, пожар распространился на площади в 300 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.



Движение по Тверской улице перекрыто в связи с работой экстренных служб города.