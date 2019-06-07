7 июня. Mossovetinfo.ru – Журналист издания «Медуза» Иван Голунов был задержан в центре Москве 6 июня, при личном досмотре у него были обнаружены наркотики, сообщается на официальном сайте столичного главка МВД.



Голунов был задержан на Цветном бульваре, при личном досмотре у него были обнаружены 5 свертков с порошкообразным веществом. Кроме того, при обыске в квартире Голунова были обнаружены еще три пакета и сверток с порошкообразным веществом. Также были обнаружены весы. При исследовании было установлено, что данное вещество является наркотическим веществом – метилэфедроном.



В отношении Голунова возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к совершению преступления», а также «Незаконное приобретение, изготовление, хранение и сбыт наркотических вешеств».



Позднее в СМИ появились сообщения, что Голунов при задержании был избит, а снимки с обыска, опубликованные МВД, были сделаны не в квартире журналиста. Пресс-служба столичного управления МВД заявила, что сообщения о побоях не соответствуют действительности, а представленные фото были сделаны в квартире Голунова.