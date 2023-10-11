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Происшествия     20.10.2023 20:44

Участились мошенничества в соцсетях, мессенджерах от имени сотрудников ФСБ, правоохранительных органов

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Теги:  мошенники  подмена номеров  ФСБ  правоохранительные органы  финансы  персональные данные  фейки  рекомендации  бдительность  госучереждения  медицина  образование 

20 октября — Mossovetinfo.ru — В Московском регионе участились попытки мошенничества с использованием социальных сетей и телефонии в отношении сотрудников государственных учреждений, от имени сотрудников ФСБ, мошенники применяют технологию подмены телефонных номеров и аккаунтов в социальных сетях, склоняют граждан совершить необоснованные финансовые операции в пользу мошенников. Информацию об этом ИА МОССОВЕТ сообщила пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области в направленном пресс-релизе.

Сообщается, что зафиксировано "увеличение попыток мошенничества, направленных на получение персональных данных сотрудников медицинских, образовательных и других государственных учреждений, а также иной конфиденциальной информации об их деятельности".

"Установлено, что, применяя технологию подмены телефонных номеров и аккаунтов в социальных сетях, мошенники выдают себя за сотрудников правоохранительных органов, связываются, направляя «фейковые» запросы в мессенджерах, с руководством госучреждений и требуют предоставить анкетные данные, а также сведения о доходах их сотрудников" , а "после получения указанной информации злоумышленники устанавливают контакты с работниками госучреждений, сообщают о якобы проводимой правоохранительными органами проверке и, используя методы психологического воздействия, склоняют граждан совершить необоснованные финансовые операции в пользу мошенников, в том числе убеждают оформить кредиты в банковских учреждениях либо совершить сделки по продаже имущества".

УФСБ России по городу Москве и Московской области разъясняет, что "органы безопасности не используют для получения служебной информации социальные сети. Оперативно-разыскные мероприятия проводятся сотрудниками лично с предъявлением служебного удостоверения".

В информации пресс-службы УФСБ России по городу Москве и Московской области рекомендуют "Будьте бдительны! Не поддавайтесь влиянию телефонных мошенников!", а в случае получения запросов на предоставление информации или участии в оперативных мероприятиях от имени ФСБ России посредством телефонии, электронной почты, социальных сетей и мессенджеров, просят прервать общение и сообщить о случившемся дежурной службой ФСБ России – 8-800-224-22-22 или по единому номеру вызова экстренных служб – 112.

Пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области также распространила иллюстрирующие материалы к вопросу о мошенниках якобы представляющих спецслужбы, правоохранительные органы:

— фейковый запрос
мошенники, ФСБ, фейковый запрос
— фейковый запрос 2
мошенники, ФСБ, фейковый запрос 2
— скрин письма
мошенники, ФСБ, скрин письма
— скрин переписки в telegram
мошенники, ФСБ, скрин переписки в ТГ

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Теги: 
мошенники  подмена номеров  ФСБ  правоохранительные органы  финансы  персональные данные  фейки  рекомендации  бдительность  госучереждения  медицина  образование 

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