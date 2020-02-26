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Происшествия     26.02.2020 10:52

Участник запрещенного в России «Правого сектора» получил 4 года колонии - ФСБ

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Теги:  суд  Правый сектор  терроризм  экстремизм  приговор 

26 февраля. Mossovefinfo.ru – Член запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор», гражданин Украины Игорь Пирожок приговорен судом к 4 годам колони общего режима, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Москве и Московской области.

Пирожок был признан виновным в организации и участии в деятельности экстремистской организации и оправдании террористической деятельности.

Установлено, что Пирожок ранее был осужден за возбуждение национальной вражды, разделял идеи украинского национализма, был сторонником антиконституционного переворота, произошедшего на Украине в 2014 году и противником воссоединения Крыма с Россией. Став членом «Правого сектора», Пирожок занял пост политического руководителя организации в Бердичевском районе Житомирской области.

Также Пирожок создал группу, которая занималась оказанием материально-технической помощи проукраинским группам для ведения разведывательной и диверсионно-террористической деятельности на территории Российской Федерации и в Донбассе. Кроме того, в сети Интернет Пирожок размещал материалы, оправдывающие терроризм.

В 2018 году Пирожок прибыл на территорию России в Московский регион. Его целью было привлечение новых сторонников в «правый сектор» и распространение идеологии организации на территории России. Он попытался завербовать двух граждан РФ, однако последние отказались стать членами «Правого сектора» и сообщили о деятельности Пирожка в правоохранительные органы.



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Теги: 
суд  Правый сектор  терроризм  экстремизм  приговор 

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