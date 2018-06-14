14 июня. Mossovetinfo.ru – Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве возбудило дело против московской сети магазинов «Магнолия» сообщается на официальном сайте ведомства.



Дело возбуждено по факту рекламы в магазинах сети сигарет «Marlboro». По закону реклама табачных изделий, курительных принадлежностей, сигаретной бумаги и зажигалок в России запрещена.



Руководство сети должно дать объяснения по поводу того, каким образом реклама сигарет оказалась в магазинах. Рассмотрение дела назначено на 28 июня.