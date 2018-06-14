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Происшествия     14.06.2018 16:59

УФАС Москвы возбудило дело против сети магазинов «Магнолия»

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Теги:  ФАС  магазины  Магнолия  реклама 

14 июня. Mossovetinfo.ru – Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве возбудило дело против московской сети магазинов «Магнолия» сообщается на официальном сайте ведомства.

Дело возбуждено по факту рекламы в магазинах сети сигарет «Marlboro». По закону реклама табачных изделий, курительных принадлежностей, сигаретной бумаги и зажигалок в России запрещена.

Руководство сети должно дать объяснения по поводу того, каким образом реклама сигарет оказалась в магазинах. Рассмотрение дела назначено на 28 июня.


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Теги: 
ФАС  магазины  Магнолия  реклама 

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