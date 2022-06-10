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Происшествия     10.06.2022 12:21

УФСБ: гражданин России и Украины незаконно получил сведения, составляющие гостайну -приговор

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Теги:  УФСБ  гостайна  гражданин  Россия  Украина  приговор 

10 июня. Mossovetinfo.ru - Вступил в законную силу обвинительный приговор гражданину России и Украины, причастному к незаконному получению сведений, составляющих государственную тайну с целью их дальнейшего перемещения на территорию Украины, сообщили ИА МОССОВЕТ в пресс-службе УФСБ России по городу Москве и Московской области.

В сообщении отмечается, что в августе 2020 года в результате оперативно-разыскных мероприятий «пресечена противоправная деятельность гражданина России и Украины Пыжа А.Э., причастного к незаконному получению сведений, составляющих государственную тайну, с целью их дальнейшего перемещения на территорию Украины».

Было установлено, что «Пыж А.Э., не имея допуска к секретным сведениям, через своего пособника получил материалы о конструктивных особенностях охраняемых режимных объектов г. Москвы, а также технических средствах городской инфраструктуры, составляющих государственную тайну с грифом «секретно» и «совершенно секретно».
Пыж А.Э. был задержан сотрудниками ФСБ России с поличным. Пыж А.Э приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

28 февраля 2022 года в пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области сообщали, что участились случаи обращений граждан Украины с заявлениями о попытках их вербовки украинскими спецслужбами  для ведения разведывательной и диверсионной деятельности.

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Теги: 
УФСБ  гостайна  гражданин  Россия  Украина  приговор 

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