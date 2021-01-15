 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Происшествия     15.01.2021 18:07

Уголовно дело возбуждено после смерти ребенка при катании с горки в Москве

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  дети  смерть  СК РФ  уголовное дело 

15 января. Mossovetinfo.ru – Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено по факту смерти ребенка при катании с горки на северо-западе Москвы, сообщается на официальном сайте столичного ГСУ СК РФ.

Ранее сообщалось, что в Митино 10-летний мальчик погиб, ударившись головой при катании с горки.

На месте происшествия работают следователи, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
дети  смерть  СК РФ  уголовное дело 

Возврат к списку

Лента новостей

18:07 Происшествия Уголовно дело возбуждено после смерти ребенка при катании с горки в Москве

17:43 Город (Москва и область) Собянин: реализация программы реновации идет без снижения темпов несмотря на пандемию

17:03 Происшествия В Москве 10-летний ребенок погиб, катаясь с горки — СМИ

16:52 Город (Москва и область) Власти Москвы не исключают еще одну волну коронавируса

15:12 В России Цены на сотовую связь в России в 2021 году могут вырасти на 15% - СМИ

Актуальные материалы

20:43 Общество Twitter заблокировал аккаунт российской вакцины от коронавируса «Спутник V»

18:51 Мнения Собянин: Москва вернется к нормальной жизни в мае

08:46 Город (Москва и область) В Москве снова расширился список категорий, которые могут сделать прививку от COVID-19

19:41 Общество Женщина-машинист электрички выполнила первый рейс

15:02 Город (Москва и область) В Москве с 13 января прививку от коронавируса смогут сделать новые категории граждан

11:37 В мире Конгресс утвердил Джо Байдена президентом США

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru