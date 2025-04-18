Уголовное дело об убийстве генерала Москалика будет расследовать центральный аппарат СК России

25 апреля — Mossovetinfo.ru — По поручению Председателя СК России уголовное дело, возбужденное по факту подрыва автомобиля в городе Балашихе, в результате которого погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик, для наиболее полного и всестороннего расследования передано в Главное следственное управление Следственного комитета. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.



Также сообщается, что для оказания практической помощи на место происшествия направлены опытные следователи-криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) и эксперты Судебно-экспертного центра СК России.



Ранее С.Петренко сообщила, что по факту взрыва автомобиля «Фольксваген Гольф» в районе дома 2 по улице Нестерова в городе Балашихе Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.105, ст.222.1 УК РФ (убийство; незаконный оборот взрывчатых веществ).



По имеющимся данным, взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами, сообщили в СКР.