Другие материалы
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Происшествия
25.04.2025, 15:51
Уголовное дело об убийстве генерала Москалика будет расследовать центральный аппарат СК России
25 апреля — Mossovetinfo.ru — По поручению Председателя СК России уголовное дело, возбужденное по факту подрыва авто...
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Происшествия
25.04.2025, 10:21
Полицейскими задержан курьер мошенников, забравший у пенсионерок свыше 3,5 млн рублей
25 апреля — Mossovetinfo.ru — Полицейскими УВД юга столицы задержан курьер телефонных мошенников, забравший у пенси...
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Происшествия
18.04.2025, 12:43
По подозрению в сбыте незарегистрированных лекарств задержаны 14 участников организованной группы
18 апреля — Mossovetinfo.ru — Сотрудники ОЭБиПК УВД по СЗАО задержали 14 участников организованной группы, которые по...