4 декабря. Mossovetinfo.ru - В Москве возбуждено уголовное дело по факту продажи в интернете поддельной справки об отсутствии коронавируса, сообщается на официальном сайте московской прокуратуры.



Сообщается, что в прокуратуру обратился представитель одной из частных лабораторий, с жалобой на отказ в возбуждении уголовного дела по факту продажи фальшивой справки об отсутствии коронавируса, выданной без прохождения реального медицинского осмотра.



Прокуратура провела проверку и установила, что неустановленное лицо изготовило справку об отрицательном тесте на коронавирус от имени лаборатории, после чего справка была продана через интернет за 2,5 тысячи рублей.



Решение об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, возбуждено уголовное дело по статье «сбыт поддельного документа», расследование дела взято прокуратурой под контроль.



Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в уголовном деле фигурируют справки компании «Гемотест».