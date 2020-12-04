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Происшествия     04.12.2020 17:31

Уголовное дело возбудили в Москве по факту сбыта поддельных справок об отсутствии коронавируса

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Теги:  коронавирус  справки  подделка документов  прокуратура  уголовное дело 

4 декабря. Mossovetinfo.ru - В Москве возбуждено уголовное дело по факту продажи в интернете поддельной справки об отсутствии коронавируса, сообщается на официальном сайте московской прокуратуры.

Сообщается, что в прокуратуру обратился представитель одной из частных лабораторий, с жалобой на отказ в возбуждении уголовного дела по факту продажи фальшивой справки об отсутствии коронавируса, выданной без прохождения реального медицинского осмотра.

Прокуратура провела проверку и установила, что неустановленное лицо изготовило справку об отрицательном тесте на коронавирус от имени лаборатории, после чего справка была продана через интернет за 2,5 тысячи рублей.

Решение об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, возбуждено уголовное дело по статье «сбыт поддельного документа», расследование дела взято прокуратурой под контроль.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в уголовном деле фигурируют справки компании «Гемотест».


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Теги: 
коронавирус  справки  подделка документов  прокуратура  уголовное дело 

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