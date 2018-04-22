Ураган в Москве повалил 900 деревьев

21 апреля. Mossovetinfo.ru - Штормовой ветер повалил 21 апреля в Москве порядка 900 деревьев. Об этом сообщили в Комплексе городского хозяйства Москвы.



К настоящему времени более 700 из них распилено и вывезено. Оставшиеся деревья будут убраны до конца дня. Порывами ветра было нарушено 30 кровель, все они восстановлены.