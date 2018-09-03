3 сентября. Mossovetinfo.ru – Уровень сероводорода на юго-востоке Москвы в воскресенье вечером был превышен в 15 раз, следует из данных, опубликованных на сайте «Мосэкомониторинга».



Наибольшее превышение было зафиксировано в районе Жулебино – допустимая норма содержания сероводорода в воздухе превысила норму в 14,95 раза. При норме в 0,008 миллиграмма на кубический мет, в районе Жулебино вечером в воскресенье было отмечено 0,1187 миллиграмма на кубический метр.



Заметное превышение ПДК сероводорода было отмечено также в воскресенье вечером в Кожухово (в 12 раз), а утром в понедельник в Капотне (в 9 раз).



При этом по данным Всемирной организации здравоохранения, для того, чтобы уровень сероводорода в воздухе стал опасным для здоровья людей, ПДК должна быть превышена в 300 раз.