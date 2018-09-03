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Происшествия     03.09.2018 08:25

Уровень сероводорода на юго-востоке Москвы был превышен в 15 раз

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Теги:  сероводород  ПДК  экология  выбросы 

3 сентября. Mossovetinfo.ru – Уровень сероводорода на юго-востоке Москвы в воскресенье вечером был превышен в 15 раз, следует из данных, опубликованных на сайте «Мосэкомониторинга».

Наибольшее превышение было зафиксировано в районе Жулебино – допустимая норма содержания сероводорода в воздухе превысила норму в 14,95 раза. При норме в 0,008 миллиграмма на кубический мет, в районе Жулебино вечером в воскресенье было отмечено 0,1187 миллиграмма на кубический метр.

Заметное превышение ПДК сероводорода было отмечено также в воскресенье вечером в Кожухово (в 12 раз), а утром в понедельник в Капотне (в 9 раз).

При этом по данным Всемирной организации здравоохранения, для того, чтобы уровень сероводорода в воздухе стал опасным для здоровья людей, ПДК должна быть превышена в 300 раз.


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Теги: 
сероводород  ПДК  экология  выбросы 

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