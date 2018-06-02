2 июня. Mossovetifo.ru – Уровень сероводорода на юго-востоке Москвы превысил норму в три раза, следует из данных Мосэкомониторинга.



Предельно допустимая концентрация (ПДЦ) была превышена в 2,95 раза на улице Гурьянова (Печатники) в 2:00 субботу.

