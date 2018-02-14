Устанавливаются обстоятельства травмирования рабочих из-за обрушения строительных лесов на юге Москвы

14 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Следственными органами проводится доследственная проверка обстоятельств травмирования рабочих на строительном объекте, расположенном по улице Тюфелева Роща в городе Москве, из-за обрушения строительных конструкций днем 14 февраля 2018 года.



В результате обрушения строительных конструкций "двое рабочих упали и получили травмы. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается вся необходимая помощь", - сообщает СК по г. Москве.