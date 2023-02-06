 
Актуальные темы: Украина Донбасс
Происшествия     06.02.2023 17:37

Установлена причастность сына 1972 года рождения к убийству родителей в Москве на Ленинском проспекте

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  Ленинский проспект  убийство  пенсионеры  сын  признание 

6 февраля, Mossovetinfo.ru - В ходе проведения следственных действий после обнаружения 6 февраля 2023 года в квартире жилого дома, расположенного по Ленинскому проспекту в городе Москве, тел супружеской пары с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений "установлена причастность сына 1972 года рождения. В ходе допроса он полностью признал вину и сообщил, что мотивом явились длительные разногласия с родителями", - сообщает ГСУ Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве.

В рамках расследования уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) в настоящее время продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, сообщают следственные органы.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  Ленинский проспект  убийство  пенсионеры  сын  признание 

Возврат к списку

Лента новостей

17:37 Происшествия Установлена причастность сына 1972 года рождения к убийству родителей в Москве на Ленинском проспекте

11:17 В мире Путин: Россия готова оказать необходимую помощь в связи с землетрясением в Турции

10:55 Происшествия В результате землетрясения в Турции 284 человека погибли, пострадали 2323

15:40 Другое Китай решительно не одобряет и протестует против силового нападения США на гражданский беспилотный дирижабль - МИД

11:29 В России Проведено первое заседание Правительственной комиссии по вопросам садоводства и огородничества

Актуальные материалы

21:56 Власть Приём заявок на отсрочку для ИТ-специалистов в рамках весеннего призыва стартует 23 января - Минцифры

19:56 В России Шойгу дал приказ отвести войска для обороны на левом берегу Днепра

16:05 В мире Путин: однополярное мироустройство становится тормозом для развития цивилизации

07:50 Мнения Путин: Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа

06:32 В мире Путин назвал освобождение Донбасса, безопасность России, конечной целью спецоперации

19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru