Установлена причастность сына 1972 года рождения к убийству родителей в Москве на Ленинском проспекте

6 февраля, Mossovetinfo.ru - В ходе проведения следственных действий после обнаружения 6 февраля 2023 года в квартире жилого дома, расположенного по Ленинскому проспекту в городе Москве, тел супружеской пары с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений "установлена причастность сына 1972 года рождения. В ходе допроса он полностью признал вину и сообщил, что мотивом явились длительные разногласия с родителями", - сообщает ГСУ Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве.



В рамках расследования уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) в настоящее время продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, сообщают следственные органы.