16 мая. Mossovetinfo.ru – Следственный комитет Российской федерации установил лиц причастных к размещению фотографий нацистских преступников в ходе акции «Бессмертный полк – Онлайн», сообщается на официальном сайте ведомства.



Установлены IP -адреса, с которых происходило размещение незаконного контента, а также их владельцы. Сообщается, что к размещению фотографий нацистских преступников причастны несколько десятков человек, большинство из которых – иностранные граждане. Вместе с тем выявлено более 10 человек, проживающих в разных регионах России.



Ранее стало известно, что СК РФ возбудил уголовное дело по факту размещения фотографий нацистских лидеров на сайте «Бессмертный полк – Онлайн». Уголовное дело возбуждено по статье «Реабилитация нацизма».