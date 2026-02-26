 
Актуальные темы: переговоры
Происшествия     04.03.2026 16:29

В 2025 году в РФ пресечена деятельность почти 330 этнических преступных группировок – МВД

Теги:  МВД  преступность  ОПГ  группировки  этнические  Колокольцев 

4 марта — Mossovetinfo.ru — Деятельность почти 330 этнических преступных группировок пресечена в 2025 году, а за пять последних лет более чем на 20% возросло число установленных лиц, совершивших преступления в организованных формах, - сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев на расширенной коллегии министерства по итогам работы за прошлый год.

«В рамках реализации специальной программы в 2025 году нейтрализована деятельность почти 330 групп, сформированных по этническому принципу. Порядка 1,3 тыс. фигурантов привлечены к ответственности», - сообщает ТАСС слова главы МВД.

«Задокументировано 230 фактов организации преступного сообщества, а это на одну треть больше аналогичного периода прошлого года. Возбуждены уголовные дела в отношении 39 лиц, занимающих высшее положение в криминальной иерархии», - сообщил Колокольцев.

Колокольцев сообщил, что противодействие организованной преступности осуществляется совместно с ФСБ, Генеральной прокуратурой, Следственным комитетом и ФСИН.

Всего, по словам министра, на протяжении последних пяти лет число установленных лиц, совершивших преступления в организованных формах, возросло более чем на 20%.

