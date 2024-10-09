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Происшествия
14.10.2024, 15:47
В аэропорту Антальи задержали россиянку, бросившую новорожденного ребенка в унитаз, и ее подругу
14 октября — Mossovetinfo.ru — В аэропорту Антальи в унитазе уборщица обнаружила новорожденного ребенка в унитазе в ...
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Происшествия
10.10.2024, 11:17
Глава СК России взял на контроль проверку в Москве по управляющей компании в одном из жилых комплексов
10 октября — Mossovetinfo.ru — Председатель Следственного комитета Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК Росси...
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Происшествия
09.10.2024, 13:50
Начальницу управления ФНС на Ямале задержали за взятку в виде Porsche Cayenne
9 октября — Mossovetinfo.ru — Начальника управления ФНС по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) Яну Калюжину за...