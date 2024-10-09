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Происшествия     14.10.2024 15:47

В аэропорту Антальи задержали россиянку, бросившую новорожденного ребенка в унитаз, и ее подругу

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Теги:  Анталья  новорожденный  унитаз  аэропорт  полиция 

14 октября — Mossovetinfo.ru — В аэропорту Антальи в унитазе уборщица обнаружила новорожденного ребенка в унитазе в туалете для инвалидов, ребенка экстренно госпитализировали после первоначального вмешательства медицинских бригад, полицейским в течении 12 минут удалось задержать его мать туристку из России. Об этом сообщает турецкий портал Hurriet.

Сразу после инцидента подруга, бросившей ребенка в унитаз, по информации портала Hurriet, быстро отправился к стойкам с паспортами и оформила выезд из страны. Обе женщины задержан полицией и взяты под стражу.

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Теги: 
Анталья  новорожденный  унитаз  аэропорт  полиция 

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