В аэропорту Антальи задержали россиянку, бросившую новорожденного ребенка в унитаз, и ее подругу

14 октября — Mossovetinfo.ru — В аэропорту Антальи в унитазе уборщица обнаружила новорожденного ребенка в унитазе в туалете для инвалидов, ребенка экстренно госпитализировали после первоначального вмешательства медицинских бригад, полицейским в течении 12 минут удалось задержать его мать туристку из России. Об этом сообщает турецкий портал Hurriet.



Сразу после инцидента подруга, бросившей ребенка в унитаз, по информации портала Hurriet, быстро отправился к стойкам с паспортами и оформила выезд из страны. Обе женщины задержан полицией и взяты под стражу.