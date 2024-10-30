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Происшествия     08.11.2024 11:04

В Амстердаме после игры «Маккаби» произошел еврейский погром

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Теги:  Амстердам  погром  Маккаби  Аякс  Израиль  Нетаньяху 

8 ноября — Mossovetinfo.ru —  В Амстердаме во время встречи и  после игры матча Лиги Европы с участием  израильского клуба  «Маккаби» произошел еврейский погром, толпа фанатиков с палестинскими флагами набросилась на израильтян. Пострадали десятки человек, также по последним данным, без вести пропавшими считаются около 10 граждан Израиля – их тела могли  сбросить в реку.

Два самолета экстренной помощи были отправлены из аэропорта Бен-Гурион для немедленной эвакуации граждан.

К настоящему  времени  известно, что нападавшие были вооружены дубинками и ножами, израильтян сбрасывали в реки и переезжали машинами, их паспорта были украдены и опубликованы в сети, отцы, гуляющие с детьми, подверглись нападениям толпы, женщин избивали на улицах, многих избивали до потери сознания.   На видео, которые распространяются в соцсетях, видно, как толпы мужчин с замотанными лицами набрасываются на израильтян на улицах, пинают и бьют их. Группа погромщиков предприняла попытку прорыва в отели, где остановились болельщики «Маккаби».

Специальный представитель США по борьбе с антисемитизмом заявил в социальных сетях, что эти кадры похожи на «классический погром». Дебора Липштадт провела параллели с «Хрустальной ночью» 1938 года в нацистской Германии. «Хрустальная ночь» будет отмечаться в субботу вечером.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поговорил с нидерландским коллегой Диком Схофом по поводу нападений на израильтян, которые были совершены в ночь на 8 ноября.

Об этом сообщили в канцелярии главы израильского правительства.

«Он подчеркнул первостепенную важность того, чтобы правительство Нидерландов обеспечивало безопасность всех израильтян, находящихся в Нидерландах, включая тех, кто получил ранения и пострадал в результате событий», - сказано в сообщении.

Нетаниягу охарактеризовал произошедший погром как “спланированную антисемитскую атаку против граждан Израиля” и потребовал усилить меры безопасности для еврейской общины в Нидерландах.

В свою очередь, Схоф заявил, что «с ужасом» следил за сообщениями о нападениях на израильских болельщиков. По его словам, он поддерживает тесный контакт со всеми ответственными службами.

«Это совершенно неприемлемые антисемитские нападения на израильтян. В разговоре с Нетаниягу я подчеркнул, что виновные будут привлечены к ответственности. Сейчас в столице тихо», - добавил он.

Местные власти сообщили о задержании 57 подозреваемых.

Штаб национальной безопасности опубликовал новые рекомендации для израильтян, находящихся в Амстердаме. Поскольку в городе развернуты местные силы безопасности, израильтяне, желающие покинуть отели в направлении аэропорта, могут сделать это, используя общественный транспорт.

По данным Ynet, на матче «Аякса» и «Маккаби», который завершился со  счетом 5:0 в пользу хозяев, присутствовали около 3000 болельщиков из Израиля. О том, что возможны провокации и даже насильственные действия, местные СМИ писали на протяжении последних дней, а в полиции заявляли, что все под контролем.

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Теги: 
Амстердам  погром  Маккаби  Аякс  Израиль  Нетаньяху 

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