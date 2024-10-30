В Амстердаме после игры «Маккаби» произошел еврейский погром

8 ноября — Mossovetinfo.ru — В Амстердаме во время встречи и после игры матча Лиги Европы с участием израильского клуба «Маккаби» произошел еврейский погром, толпа фанатиков с палестинскими флагами набросилась на израильтян. Пострадали десятки человек, также по последним данным, без вести пропавшими считаются около 10 граждан Израиля – их тела могли сбросить в реку.



Два самолета экстренной помощи были отправлены из аэропорта Бен-Гурион для немедленной эвакуации граждан.



К настоящему времени известно, что нападавшие были вооружены дубинками и ножами, израильтян сбрасывали в реки и переезжали машинами, их паспорта были украдены и опубликованы в сети, отцы, гуляющие с детьми, подверглись нападениям толпы, женщин избивали на улицах, многих избивали до потери сознания. На видео, которые распространяются в соцсетях, видно, как толпы мужчин с замотанными лицами набрасываются на израильтян на улицах, пинают и бьют их. Группа погромщиков предприняла попытку прорыва в отели, где остановились болельщики «Маккаби».



Специальный представитель США по борьбе с антисемитизмом заявил в социальных сетях, что эти кадры похожи на «классический погром». Дебора Липштадт провела параллели с «Хрустальной ночью» 1938 года в нацистской Германии. «Хрустальная ночь» будет отмечаться в субботу вечером.



Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поговорил с нидерландским коллегой Диком Схофом по поводу нападений на израильтян, которые были совершены в ночь на 8 ноября.



Об этом сообщили в канцелярии главы израильского правительства.



«Он подчеркнул первостепенную важность того, чтобы правительство Нидерландов обеспечивало безопасность всех израильтян, находящихся в Нидерландах, включая тех, кто получил ранения и пострадал в результате событий», - сказано в сообщении.



Нетаниягу охарактеризовал произошедший погром как “спланированную антисемитскую атаку против граждан Израиля” и потребовал усилить меры безопасности для еврейской общины в Нидерландах.



В свою очередь, Схоф заявил, что «с ужасом» следил за сообщениями о нападениях на израильских болельщиков. По его словам, он поддерживает тесный контакт со всеми ответственными службами.



«Это совершенно неприемлемые антисемитские нападения на израильтян. В разговоре с Нетаниягу я подчеркнул, что виновные будут привлечены к ответственности. Сейчас в столице тихо», - добавил он.



Местные власти сообщили о задержании 57 подозреваемых.



Штаб национальной безопасности опубликовал новые рекомендации для израильтян, находящихся в Амстердаме. Поскольку в городе развернуты местные силы безопасности, израильтяне, желающие покинуть отели в направлении аэропорта, могут сделать это, используя общественный транспорт.



По данным Ynet, на матче «Аякса» и «Маккаби», который завершился со счетом 5:0 в пользу хозяев, присутствовали около 3000 болельщиков из Израиля. О том, что возможны провокации и даже насильственные действия, местные СМИ писали на протяжении последних дней, а в полиции заявляли, что все под контролем.

