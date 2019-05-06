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Происшествия     06.05.2019 10:49

В больницах Москвы находятся 9 пострадавших при возгорании самолета в Шереметьево

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Теги:  самолеты  авиакатастрофа  Шереметьево  Минздрав  пострадавшие 

6 мая. Mossovetinfo.ru – В больницах Москвы находится 9 пострадавших при возгорании самолета «Сухой Суперджет 100» в аэропорту Шереметьево, сообщили журналистам в Минздраве.

Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии и еще шестеро в состоянии средней тяжести. Четверо пострадавших госпитализированы в НИИ Вишневского, четверо – в НИИ имени Склифосовского, еще один – в медцентр ФМБА.

Трагедия произошла в воскресенье, 5 мая. Самолет авиакомпании «Аэрофлот» следовал по маршруту Москва – Мурманск. Через 28 минут после вылета лайнер вернулся в аэропорт Шереметьево, но при аварийной посадке загорелся. В результате ЧП погиб 41 человек.


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Теги: 
самолеты  авиакатастрофа  Шереметьево  Минздрав  пострадавшие 

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