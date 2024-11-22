В больнице скончался раненый на берегу Москвы-реки в Хорошево-Мневниках мужчина

27 ноября — Mossovetinfo.ru — Хорошевская межрайонная прокуратура устанавливает все обстоятельства причинения ножевых ранений скончавшимся в больнице мужчине, обнаруженном на берегу Москвы-реки в Хорошево-Мневниках, -сообщает прокуратура Москвы.



«На участке берега р. Москва вблизи ул. Нижние Мневники обнаружен мужчина 1968 г.р. с колото-резаными ранениями живота.



Потерпевший в тяжелом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение, где впоследствии скончался», - говорится в сообщении прокуратуры в официальном телеграм-канале ведомства.