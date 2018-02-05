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Происшествия     05.02.2018 13:06

В больнице скончался трехлетний ребенок, избитый опекуншей

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Теги:  Московская область  опекунша  ребенок  убийство  следствие  арест 

5 февраля / Mossovetinfo.ru / -- В связи со смертью 3-летнего ребенка, следователь ГСУ СК РФ по Московской области «ходатайствует перед судом об аресте опекунши» в рамках расследования уголовного дела по факту покушения на убийство 3-летнего ребенка в городе Наро-Фоминске. Об этом сообщает в понедельник СК по Московской области.

«В связи с тем, что ребенок скончался, следствие планирует в ближайшее время предъявить женщине обвинение в убийстве ребенка. Кроме того, следователь ходатайствует перед судом об аресте опекунши»,- отмечается в сообщении.

Как сообщалось в минувшую субботу, опекуны 3-летнего ребенка  были задержаны в Подмосковье по подозрению в покушении на убийство. «Ребенок незамедлительно был переведен в «НИИ неотложной детской хирургии и травматологии» (клиника доктора Рошаля), где у него были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и множественные ушибы», - отмечалось в сообщении СК.


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Теги: 
Московская область  опекунша  ребенок  убийство  следствие  арест 

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