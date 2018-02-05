Другие материалы
-
Происшествия
05.02.2018, 16:09
Мосгорсуд выпустил из-под стражи врача-гематолога Мисюрину
5 февраля /Mossovetinfo.ru/ -- Судья Мосгорсуда Олег Гривко выпустил из-под стражи врача-гематолога Елену Мисюрину, огласив решение суда: «Апелляционную жалобу адвокатов и прокуратуры удовлетворить». ...
-
Происшествия
05.02.2018, 15:58
В Бутово из-за взрыва на 20 этаже обрушилась стена дома
5 февраля /Mossovetinfo.ru/ -- В микрорайоне Бутово на 20 этаже из-за взрыва баллона обрушилась стена жилого дома. ЧП произошло в микрорайоне Бутово парк-1, д. 19 в ленинском районе Московской области...
-
Происшествия
05.02.2018, 13:06
В больнице скончался трехлетний ребенок, избитый опекуншей
5 февраля / Mossovetinfo.ru / -- В связи со смертью 3-летнего ребенка, следователь ГСУ СК РФ по Московской области «ходатайствует перед судом об аресте опекунши» в рамках расследования уголовного дела...