5 февраля /Mossovetinfo.ru/ -- В микрорайоне Бутово на 20 этаже из-за взрыва баллона обрушилась стена жилого дома. ЧП произошло в микрорайоне Бутово парк-1, д. 19 в ленинском районе Московской области...

5 февраля / Mossovetinfo.ru / -- В связи со смертью 3-летнего ребенка, следователь ГСУ СК РФ по Московской области «ходатайствует перед судом об аресте опекунши» в рамках расследования уголовного дела...