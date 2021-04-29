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Происшествия     29.04.2021 13:09

В девяти городах России задержаны украинские неонацисты, готовившие теракты - ФСБ

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Теги:  ФСБ  украинские националисты  экстремисты  терроризм  задержание 

29 апреля. Mossovetinfo.ru — Сотрудники ФСБ задержали в девяти городах России членов украинского молодежного радикального сообщества «М.К.У.», которые готовили теракты, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

В общей сложности в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе Краснодарского края, Пущино Московской области и Переславле-Залесском задержано 16 украинских радикалов.

Как сообщили задержанные, глава «М.К.У.» Егор Краснов, который координировал их действия с территории Украины, предлагал им наносить на здания экстремистские надписи, устраивать избиения, нападения на граждан и сотрудников правоохранительных органов, а также готовить подрывы зданий органов власти.

При обысках у задержанных были обнаружены и изъяты холодное оружие, экстремистская атрибутика, видеоотчеты об уже совершенных преступлениях, данные о планируемых террористических и экстремистских акциях, а также переписка с главарем группировки.

Возбуждены уголовные дела, устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности.

В марте в Геленджике и Ярославле сотрудники ФСБ уже задержали 14 членов «М.К.У.», планировавших террористическую деятельность.

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Теги: 
ФСБ  украинские националисты  экстремисты  терроризм  задержание 

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