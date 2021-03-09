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Происшествия     09.03.2021 08:26

В Генпрокуратуре рассказали, кто чаще всего берет мелкие взятки

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Теги:  взятки  Генпрокуратура 

9 марта. Mossovetinfo.ru – В России мелкие взятки чаще всего берут полицейские, сотрудники уголовно-исполнительной системы и педагоги. Об этом рассказал РИА Новости начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин.

Полицейским люди взятки дают взятки за то, чтобы избежать ответственности за различные правонарушения. Педагоги получают деньги за положительные при сдаче экзаменов.

Что касается сотрудников ФСИН, то, по словам Балдина, им дают взятки за то, чтобы они пронесли в тюрьмы запрещенные предметы, а также за создание улучшение условий для заключенных.

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Теги: 
взятки  Генпрокуратура 

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