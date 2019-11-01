1 ноября. Mossovetinfo.ru – В ходе тушения пожара в жилом доме в центре Москвы было спасено 23 человека, сообщается на официальном сайте московского управления МЧС.
Ранее стало известно, что пожар произошел в 8-этажном жилом доме на Большой Сухаревской улице в квартире на 2-м этаже. Сообщается, что позднее огонь перекинулся в шахту лифта.
Сведений о пострадавших не поступало. В районе тушения пожара затруднено движение транспорта.
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